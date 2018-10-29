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Mersin'de 2 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de polis ekipleri bir depoda 1 milyon 958 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Mersinde 2 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirdikleri uyuşturucu hapları çeşitli yollarla farklı ülkelere göndermeye çalışan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda zeminde bulunan gizli tüneldeki çuvallar ve büyük silindir borular içerisinde toplam ağırlığı 326 kilogram 450 gram gelen, 1 milyon 958 bin 700 uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili suç örgütü üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Kaynak: AA

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