İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Adreslerde 17 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ve 2 kilo 650 gram esrar bulundu, doküman ve dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.