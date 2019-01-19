Açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün, uygulanan yasaklar nedeniyle adayların özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi şeyleri bırakacak yer bulmakta zorlandığını hatırlattı.

Sıkıntıları en az indirgemek için yeni bir düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Bu yıl ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing ve başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğneyle sınavlara girilebilecek.

Ancak diğer yasaklar sürüyor.

Çanta, cüzdan, kolye, metal içerikli eşyalar ve cep telefonu, elektronik cihazlar yine sınav binasına kesinlikle alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı YKS'nin bu yıl da aynı şekilde uygulanacağını belirtti. "Bu yıl için bir değişiklik veya yeni bir düzenleme düşünülmüyor.” dedi.

Kaynak: TRT Haber