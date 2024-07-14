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Türkiye
TRT Haber 14.07.2024 19:36

Marmaris'te tur teknesi yandı: 7 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir tur teknesinde alevler yükseldi. Teknede bulunanlar panikle denize atladı. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Marmaris'te bir tur teknesi yolcuları aldıktan sonra denize açıldı. Seyir halindeki tekne, İçmeler Keçi Adası açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede ahşap teknenin tamamını sardı.

Teknede bulunanlar denize atladı. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bölgeye sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Ekipler yaralıları ve denize atlayanları tekneye alarak karaya çıkardı.

Yaralılar limanda bekleyen ambulanslara nakledildi. 3 yaralı Muğla'daki hastanelere sevk edildi. 4 yaralı ise Marmaris Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yanan tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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