31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninin ardından göreve başladı.

Mansur Yavaş, Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti. İlerleyen saatlerde ise ailesiyle birlikte Ankara Adliyesi'ne gitti. Yavaş, yetkililerden mazbatasını aldı.

"Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı" dedi. Herkesi kucaklayarak hizmet etmeye çalışacaklarını, hizmetlerinde adalet ve liyakatın ön planda olacağını söyledi.

Mansur Yavaş daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada yapılan devir teslim töreninin ardından göreve başladı.

Kaynak: TRT Haber