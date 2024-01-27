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Türkiye
AA 27.01.2024 23:45

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Akhisar-Balıkesir kara yolunda Gökçeahmet Mahallesi kavşağı yakınlarında, Yılmaz Uçar yönetimdeki otomobil, G.K'nin kullandığı şehirler arası yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsle çarpıştıktan sonra savrulan otomobile, arkadan gelen iki otomobil çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Yılmaz Uçar olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi Sevcen Uçar da hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yolda bekleyen araçlara, arkadan gelen araçların çarpması sonucu bir kaza daha meydana geldi.

Kazalarda, diğer araçlarda bulunan F.Y. ve K.M.Ç. ile 10 yaşındaki A.Y. 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar’daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler devam ederken yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

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Manisa Trafik Kazası
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