Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.09.2023 01:53

Manisa'da tavuk yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde tavuk yüklü tır ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'da tavuk yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

İzmir-Uşak kara yolunda seyreden İsmail P. idaresindeki otomobil, Eşme kavşağında Mehmet P'nin kullandığı tavuk yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki annesi E.P., eşi H.P. ile çocukları E.P. ve M.P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü İsmail P. ile E.P'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İsmail P. ve E.P'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ETİKETLER
Manisa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli'de sağanak sonrası caddede köpük oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:40
Karabük'te yangın: Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
02:21
Denizli'de ormanda kaybolan 6 kişi saatler sonra bulundu
01:02
Kocaeli'de sağanak sonrası caddede köpük oluştu
00:59
Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 70 kişi hastaneye başvurdu
00:31
Bakırköy'de trafiği tehlikeye atanlara 21 bin 653 lira ceza
00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin ile görüşecek
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu
FOTO FOKUS
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ