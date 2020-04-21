Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da koronavirüsü yenen 29 kişi taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde koronavirüs tedavisi tamamlanan 29 kişi sağlığına kavuştu.
Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 29 hastanın tedavisi daha hastanede tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Taburcu olan hastalardan Akife Akı, tedavi sürecinde yoğun çaba harcayan doktor ve hemşireler için yazdığı "İndim dere akıyor/Doktorlar hemşireler bize çok iyi bakıyor/Bin bir çiçekler açmış ama/Doktorlarım ve hemşirelerim gibi kokmuyor" şeklindeki şiiri, hastaneye hatıra olarak bıraktı.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:58
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