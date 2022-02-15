Şeritli Mahallesi'nde İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğine bakan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı.

Çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan çifti, kaldıkları evden dumanlar yükseldiğini fark etti.

Çocuklarını kurtarmak için eve girdiler

İtfaiye ekiplerine haber veren çift, evde tek başına olan 3 yaşındaki ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için eve girdi.

Çocuklarına ulaşan çift, dumandan etkilenen çocuklarını Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ikizler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangın ise kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.