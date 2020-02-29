Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kobaşdere Mahallesi'nde yaşayan M.A., R.A. ile H.A.'nın kaçak kazı yaptıkları ve evlerinde tarihi eser niteliği olan objeler bulunduğu bilgisini aldı.

Şüphelilerin evlerine operasyon düzenlen ekipler, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kap ve testiler ele geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Zanlıları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.