Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kobaşdere Mahallesi'nde yaşayan M.A., R.A. ile H.A.'nın kaçak kazı yaptıkları ve evlerinde tarihi eser niteliği olan objeler bulunduğu bilgisini aldı.
Şüphelilerin evlerine operasyon düzenlen ekipler, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kap ve testiler ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Zanlıları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak kazı tarihi eserSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:35
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