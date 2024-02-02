Manisa'da inşaatta yanan malzemenin üzerine düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Klima üreten bir fabrikanın yeni eklentisi için çalışma yapılan şantiye alanında platform üzerinde kaynak yapan 2 işçi, sıçrayan kıvılcımların zemindeki yalıtım malzemesini tutuşturması sonucu paniğe kapılarak platformdan düştü.

Yanan malzemenin üzerine düşen işçilere, çevredekiler iş makinasıyla üzerlerine toprak dökerek müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, işçiler Ali Baba Gürkan ile Zülfü Çınar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.