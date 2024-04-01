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Türkiye
AA 01.04.2024 20:20

Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın sabun yüklü tıra arkadan çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Nadi Çekin yönetimindeki hafif ticari araç, İzmir-Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, M.A'nın kullandığı sabun yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü Nadi Çekin ile araçtaki Alime Çekin ve Halime Yıldız Çekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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