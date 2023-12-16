Manisa'da feci kaza: 5'i ağır 17 yaralı

Saat 09.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Manisa Turgutlu Karayolu Akpınar mevkiinde meydana gelen kazada Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis midibüsü, virajı alamayarak park halindeki çöp kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs içerisindeki şoför ve yolcular yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, servis midibüsünde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri toplam 17 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan 17 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.