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Türkiye
AA 01.06.2024 23:09

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkıp tarım arazisine ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İsmailbey Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle çevredeki tarım alanlarına yayılan ve ormana da sıçrayan yangın, bölgedeki ekiplerin yaklaşık 13 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın

Öğle saatlerinde otluk alanda başlayan yangının yayılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için çalışma yapmış, İsmailbey Mahallesi'ndeki bazı ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası başka evlere sıçramadan durdurulmuştu.

Yangına müdahale için Manisa'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve Uşak'tan gelenlerin de aralarında bulunduğu 71 söndürme ekibi, 2 uçak, 5 helikopter, 8 iş makinesi sevk edilmişti.

Valilik açıklaması

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına, Manisa'nın yanı sıra Aydın, Denizli ve Uşak'tan gelenlerin de aralarında bulunduğu 71 söndürme ekibi, 2 uçak, 5 helikopter, 8 iş makinesi ile müdahale edildiği, 5 sağlık ve 20 güvenlik ekibinin de bölgede görevlendirildiği belirtildi.

Yangın nedeniyle Alaşehir’in İsmailbey Mahallesi ile Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Narıncalı köyünde itfaiye ve jandarma ekiplerince tedbir alındığı, elektrik dağıtım şirketi tarafından bölgedeki elektriğin kesildiği bildirilen açıklamada, Uşak-İzmir tren seferlerinin tedbir amaçlı durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hava araçlarının bölgedeki çalışmalarını durdurduğu aktarıldı.

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