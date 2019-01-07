Son günlerde etkili olan yağışlarla Manavgat Irmağı'nın beslediği Manavgat ve Oymapınar barajlarında su seviyesi yükseldi. Barajlardaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Manavgat Barajı'ndan fazla su salınması Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Suların yükselmesiyle dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde şelalenin alt ve üst kısımlarındaki su seviyesi eşitlendi.

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği şelalede seyir teraslarının bir bölümü debinin yükselmesi sonucu su altında kaldı. Şelale tesislerinde birçok iş yerini su basarken, işletme sahipleri önceden yapılan uyarılarla iş yerlerini boşaltarak mallarını kurtardı. Şelaleyi görmeye gelen az sayıda yerli ve yabancı turist de şelaledeki taşkını şaşkınlıkla izledi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların barajlardaki su seviyesini yükselttiğini belirterek Manavgat Barajı'ndan kontrollü olarak normalden 150 metreküp daha fazla su salındığını söyledi. Vatandaşların ve işletme sahiplerinin ilgili kurumlar tarafından uyarıldığını ifade eden Yiğit, gelecek yağışlara göre tedbir amaçlı barajlardan su salınımının devam edeceğini kaydetti.

Şelale tesislerinde iş yeri bulunan İbrahim Günseven, barajlardaki su seviyesinin yükselmesi sonucu baraj kapağının açılarak ırmağa su salındığını ifade ederek "Bizlere de haber vererek suyu saldılar. Görüldüğü gibi şu an tesisler su altında. Bizim işletme olarak zararımız yok ama şelaleyi ziyarete gelen turistler bu manzara ile karşılaşıyor." diye konuştu.

Şelaleyi gezmeye gelen Mehmet Çaylı, Hatay'dan Antalya'ya eğitim semineri için geldiklerini belirterek "Geçen cuma günü şelaleye gelmiştik. Tabii o zaman su seviyesi düşüktü. Şelaleyi gezmiştik. Bugün tekrar geldik. Nehir taşmış, şelale taşmış, sular yükselmiş. Şelale gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA