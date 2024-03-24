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Türkiye
AA 24.03.2024 22:17

Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Partili'nin darp edilmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Maltepe'de, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darp edilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Partili'nin darp edilmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı

Maltepe'de Gülsuyu Mahallesi'nde AK Parti mahalle teşkilatı üyeleri R.Ş., T.S., ve E.T.'ye, Emek Caddesi'nde seçim çalışması yaptıkları sırada bazı kişiler tarafından sözlü tacizde bulunuldu.

Sözlü tacizin ardından buradan ayrılan şüpheliler, kısa süre sonra olay yerine dönerek R.Ş.'yi darbetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden Y.S., B.U., E.D. ve Ö.İ'nin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları, ayrıca Y.S., K.S. ve B.U'nun çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

1 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, "Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" bilgisini paylaştı.

Seçimlerin, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu vurgulayan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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