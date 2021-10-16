Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bir fırında doğalgaz patlaması
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da bir fırında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde kurabiye üretimi yapılan bir fırında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kurabiye ustası Mustafa Kömürkara sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle iş yerinin camları kırıldı, kurabiyeler caddeye savruldu, iş yerinde hasar oluştu.
Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.
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