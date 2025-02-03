Az Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.02.2025 18:52

Malatya ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Malatya ve Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'da eğitime 1 gün ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün idari izinli sayılacak." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​

Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceğinin ifade edildiği açıklamada, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilerek, il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim-öğretime 6 Şubat'ta bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş, güvenlik) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

ETİKETLER
Kahramanmaraş Malatya Deprem Eğitim
Sıradaki Haber
Malatya'da yaban keçisi avına 661 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:00
Kosova'da çöp alarmı: OHAL ilan edildi
19:48
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu
19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme hazırlık ülkemiz için bir beka meselesi
18:46
Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açıldı
18:40
Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten dönemin medya kayıtları talep edildi
18:36
Malatya'da yaban keçisi avına 661 bin lira ceza
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ