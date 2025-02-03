Malatya ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'da eğitime 1 gün ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün idari izinli sayılacak." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​

Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceğinin ifade edildiği açıklamada, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilerek, il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim-öğretime 6 Şubat'ta bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş, güvenlik) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır."