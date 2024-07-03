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Türkiye
İHA 03.07.2024 09:32

Makinist, Marmaray’ı durdurarak maçı izledi

İstanbul Bakırköy'de, Marmara'yı durduran makinist, sahilde kurulan dev ekranda Avusturya-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy Sahili'nde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören Makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti.

Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşları selamlayarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Marmaray İstanbul A Milli Futbol Takımı
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