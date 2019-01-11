Tekirdağ kıyılarında lodos fırtınasıyla birlikte oluşan dalgalar nedeniyle kıyıya yakın bazı yerleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da gündüz saatlerine kadar hızı 50 ile 80 kilometre arasında seyreden lodos, dün akşam saatlerinde bir anda etkisini artırdı.

Marmara Denizi’nde gündüz saatlerinde oluşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilerken çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

Akşam saatlerinde hızı zaman zaman 100 kilometreye çıkan fırtınanın etkisini artırmasıyla oluşan dalgaların kıyıyı dövmesiyle sahil kenarlarını su bastı.

Dalgaların etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Denizde lodosun nedeniyle oluşan dalgaların etkisiyle beton parçaları koparken, bankların yaklaşık 10 metre sürüklendiği görüldü. Dev dalgaların etkisini kaybetmesi ve sahildeki suların çekilmesinin ardından geriye kalan 4 tona yakın kum ve midye belediye ekiplerince toplanıp kamyonete yüklendi.

Kaynak: İHA