Salgın günlerinde sokaklarda yaşanan sakinlik nedeniyle Levent Camii'ndeki hafriyat çalışmaları planlanandan daha hızlı ilerliyor. Caminin temel kazısından, çalışmaların başladığı 26 Şubat'tan bugüne, 150 bin metreküpten fazla hafriyat çıkarıldı.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii'nden esinlenerek tasarlanan Levent Camii ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camii'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak. İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

[Fotoğraf: AA]

Olası depremde toplanma alanı olarak kullanılacak

Levent Camii, kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak. Cami aynı zamanda klasik mimari özelliklere sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak kullanılacak.

[Fotoğraf: AA]

"Kısa süre sonra temel çalışmasına gelecek kadar hafriyatı almış olacağız"

Levent Camii Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Levent Camii'nde hafriyat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Projeye başlarken birinci adımlarının çevre güvenliği olduğunu dile getiren Külünk, 12-13 metre derinlikten alınacak hafriyat için üç tarafı yol, bir tarafı bina olan alanın etrafına kazık çaktıklarını, diğer taraftan da hafriyat çalışmalarına başladıklarını anlattı.

COVID-19 nedeniyle İstanbul trafiğinin rahatladığını ve Levent Camii'nin hafriyatının çok hızlı şekilde yürüdüğünü belirten Külünk, "Hafriyat anlamında şu anda iş programımızın çok önünde gidiyoruz. Hedefimiz bu yaz ortalarına gelmeden hafriyatı bitirip temel çalışmasına başlamaktı. Çok kısa süre sonra temel çalışmasına gelecek kadar hafriyatı almış olacağız" dedi.

Cami inşaatında bazı kalemlerin, bazı iş konularının çok önceden planlanması gerektiğini vurgulayan Külünk, "Büyük Çamlıca Camii'nde hafriyat çalışması yaparken, kapı düşünüyorduk, yazı düşünüyorduk, kubbede hangi desenlerin olacağını düşünüyorduk. Düşünmek yetmiyordu projeyi hayata geçiriyorduk. Proje yetmiyordu, projeyi tatbik edecek müteahhit ve taşeronları tespit çalışması yapılıyordu. Levent Camii de bu çalışmanın bir benzeri. Bazı iş kalemlerinin atölye çalışması çok zaman alıyor. Bunu iyi programlarsanız, vadettiğiniz tarihte camiyi ibadete açarsınız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

300 bin metreküpe yakın hafriyat çıkarılacak

Külünk, müteahhit firmanın, projeyi ayağa kaldırmak için yapılması gereken bütün teorik çalışmaları pratiğe çevirecek eylemleri bir takvim sıralamasına koyarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Levent Camii'nin de Büyük Çamlıca Camii gibi bir bağış projesi olduğunu vurgulayan Külünk, "Levent Camii'nin de Büyük Çamlıca Camii gibi bireysel ve kurumsal bağışlarla yapılan bir proje. Büyük Çamlıca Camii yapılırken vatandaşlar bizi ekonomik olarak bizi hep destekledi. Levent Camii'ne başladığımız andan itibaren vatandaşımız bizi, bireysel ve kurumsal yardımlarıyla destekliyor. Bizim çok farklı yelpazede bağışçılarımız var. 10 lira bağış yapan insanımız da var, 10 liranın 10 katı, 100 katı bağış yapan insanımız da var. Hepsi bizim için baş tacı. Bağışın kendisidir önemli olan, miktarı önemli değil" dedi.

Levent Camii projesinin planladıkları gibi 3 yıl içinde hayata geçirileceğini belirten Külünk, caminin içinde toplantı salonlarının yer alacağını ve bölgede ihtiyaç olan katlı otopark bulunacağını, bu çalışmayla bölgeye hizmet verdiklerine inandığını anlattı.

Caminin temelini, yaz ortasında atmayı planladıklarını söyleyen Külünk, bu döneme kadar temelden 300 bin metreküpe yakın hafriyat çıkarılacağını vurguladı.