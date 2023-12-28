Puslu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 28.12.2023 07:55

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 ölü, 57 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Kazanın yoğun sis nedeniyle olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 ölü, 57 yaralı

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

7 yaralının durumu ağır

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altına alındığını ve 7'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

 

Karadeniz, olay yeri çalışmalarının tamamlandıkça araçların kaldırılarak yolun yeniden açılacağını vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazayla ilgili savcılar görevde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

 

ETİKETLER
Sakarya Son Dakika Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında bebek öldü, ağabeyi ile annesi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:02
Değerli kağıtların 2024 satış bedelleri belli oldu
08:50
İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu
08:34
İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
08:40
"Narkogüç" operasyonlarında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 418 zehir taciri yakalandı
07:53
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "göç krizini" ele almak üzere Meksika'yı ziyaret etti
07:50
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamsız gün geçmiyor
James Webb'in 2023'teki en iyi keşifleri ve görüntüleri
James Webb'in 2023'teki en iyi keşifleri ve görüntüleri
FOTO FOKUS
Gazze katliamın yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor
Gazze katliamın yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ