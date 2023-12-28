Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 ölü, 57 yaralı

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.
7 yaralının durumu ağır
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altına alındığını ve 7'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazaya dair açıklama yapıyor. https://t.co/kJ5sVPd3I3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2023
Karadeniz, olay yeri çalışmalarının tamamlandıkça araçların kaldırılarak yolun yeniden açılacağını vurguladı.
Kazayla ilgili savcılar görevde
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.
Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 28, 2023
Kaza ile…