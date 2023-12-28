Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 ölü, 57 yaralı

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

[Fotoğraf: DHA]

7 yaralının durumu ağır

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altına alındığını ve 7'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazaya dair açıklama yapıyor. https://t.co/kJ5sVPd3I3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2023

Karadeniz, olay yeri çalışmalarının tamamlandıkça araçların kaldırılarak yolun yeniden açılacağını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Kazayla ilgili savcılar görevde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.