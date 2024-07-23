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Türkiye
AA 23.07.2024 16:06

Kütahya'da aranan 40 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişiden 22'si cezaevine konuldu.

Kütahya'da aranan 40 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "yağma, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık, tehdit, aile hukukundan kaynaklı hükümlerin ihlali, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" gibi suçlardan aranan, haklarında 1 yıl ila 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 40 kişi yakalandı.

22 kişi tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 18'i serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 22 kişi ise nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından k Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Kütahya Uyuşturucu Hırsızlık
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