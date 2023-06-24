Açık 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.06.2023 16:20

Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı

Her yıl milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya'da Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla iç pazar da hareketlendi.

Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı
[Fotograf: AA]

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleriyle önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirler artırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan, karadan ve denizden denetimlere başladı. Kente gelenlerin güvenli şekilde tatillerini yapmaları için ekipler çalışmalarını yürütüyor.

Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı

Havalimanı ve şehirler arası otobüs terminallerinin yanı sıra kara yolu ile Antalya'ya giriş yapılan bölgelerde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu kapsamda İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Döşemealtı ilçesindeki Kovanlık uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri, birlikte çalışma yaptı.

Farklı illerden gelen araçları durduran ekipler, plaka sorgulama, sürücü ve araçtaki yolcuların genel bilgi taramasını yaptı, emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı tatili Antalya'da hareketliliği artırdı

Hava sıcaklığının 36 derece kaydedildiği Antalya'da sahillerde de yoğunluk arttı. Konyaaltı Sahili'nde Antalyalıların yanı sıra tatilciler de denize girdi, güneşlendi.

Sahil bandında golf araçlarıyla tur atan ekipler, plajda güneşlenen ve ağaçların gölgesinde serinleyen kişilere yönelik denetim yaptı.

ETİKETLER
Antalya Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
1,6 tonluk kurbanlık "Eryaman" alıcısını bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislerde bayram yoğunluğu yaşanıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
16:49
Avusturya'dan Rusya'ya seyahat uyarısı
15:26
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
15:13
Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin
15:10
1,6 tonluk kurbanlık "Eryaman" alıcısını bekliyor
Londra parklarının sevimli sakinleri
Londra parklarının sevimli sakinleri
FOTO FOKUS
Wagner Moskova'ya doğru ilerliyor
Wagner Moskova'ya doğru ilerliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ