Küçükçekmece'de üçüncü kattan düşen iki kişiden biri öldü

Kemalpaşa Mahallesi Sakız Sokak'taki beş katlı binanın üçüncü katındaki pencereden iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Polisler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişiden birini yerde hareketsiz yatarken, diğerini ise ikinci kattaki klima dış ünitesinin üzerinde buldu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, klima dış ünitesinin üzerinde asılı kalan kişiyi indirerek polis merkezine götürdü.

Dairede kalan yabancı uyruklu üç kişinin olayın ardından kaçtığı tespit edildi.

Bu kişilerin kendilerinin mi atladığı yoksa dairedekiler tarafından mı aşağıya atıldığını belirlemek için inceleme yapan polis ekipleri, kaçan üç kişiyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.