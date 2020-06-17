Koronavirüse karşı, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken, yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi.

Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, davetliler müziğin ritmine uyarak oyun oynadı.