Haber Giriş: Kaynak: DHA
Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler
[Fotoğraf: DHA]
Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanmasına rağmen İstanbul Arnavutköy'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
Koronavirüse karşı, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken, yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor.
Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi.
Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, davetliler müziğin ritmine uyarak oyun oynadı.
Etiketler: sosyal mesafe koronavirüs ArnavutköySon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:41
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