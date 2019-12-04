Karadeniz ve Doğu Anadolu arasındaki Kop Geçidi, yüksek, dar ve keskin virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası. Kop Tüneli Projesi, çileye dönüşen trafiği rahatlatmak için başlatıldı.

Doğu Anadolu ile Karadeniz'i birbirine bağlayan ve transit taşımacılık açısından en önemli arterlerden biri olan Kop Dağı Tüneli'nde çalışmalar yeniden hız kazandı.

Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Dağı, 2 bin 400 rakımda. Özellikle kış aylarından Kop Dağı geçit vermiyor. Çok sayıda araç yolda kalıyor.

2022 yılında hizmete açılması hedefleniyor

Dağı aşmak için her biri 6 bin 500 metrelik toplamda 13 bin metre uzunluğa sahip iki tünelin 5 bin 800 metrelik kısmında delme işlemi tamamlandı.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda tünelin yapılmasıyla birlikte kesintisiz ulaşım sağlanacak ve yolculuk süresi de kısalacak.

Sürücülerin kış çilesini sona erdirecek geçit, zamandan ve yakıttan da büyük tasarruf sağlayacak. 700 milyon liraya mal olacak tünelin 2022 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Muhammed Civelek