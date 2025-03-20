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Türkiye
AA 20.03.2025 03:08

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
[Fotograf: AA]

Bölgede dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tipi ve kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların kontrollü geçişini sağlıyor. Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Öte yandan kara yolları ekipleri şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması yapıyor.

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