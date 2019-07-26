Kooperatif destek sistemi hayata gecÌ§irilecek, girisÌ§imciligÌ†e desteklerin paylasÌ§Ä±ldÄ±gÌ†Ä± bir TuÌˆrkiye girisÌ§im ekosistemi platformu kurulacak.

11'inci KalkÄ±nma PlanÄ±'ndan (2019-2023) derlenen bilgilere gÃ¶re, girisÌ§imcilik kuÌˆltuÌˆruÌˆnuÌˆn teknoloji tabanlÄ± ve yenilikcÌ§i kapasitesinin gelisÌ§tirilmesine destek saÄŸlanacak.

Bu kapsamda, kurumsal ve bireysel girisÌ§im sermayesi, kitle fonlamasÄ± gibi alternatif finansman imkanlarÄ± guÌˆcÌ§lendirilecek.

Kredi garanti sistemi gelisÌ§tirilerek girisÌ§imlerin yenilikcÌ§i isÌ§ modelleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanÄ±nda kullanÄ±mÄ± yaygÄ±nlasÌ§tÄ±rÄ±lacak.

Teknoloji odaklÄ± girisÌ§imlerin fikir asÌ§amasÄ±ndan kurumsallasÌ§masÄ±na kadar tuÌˆm ihtiyacÌ§larÄ±na hitap edecek GirisÌ§im Destek Paketi hayata gecÌ§irilecek.

TuÌˆrkiye'deki girisÌ§imcilik ekosisteminde yer alan paydasÌ§larÄ±n faydalanabilecegÌ†i, kulucÌ§ka ve hÄ±zlandÄ±rma merkezleri hakkÄ±nda bilgiler olan, girisÌ§imciligÌ†e yoÌˆnelik desteklerin, egÌ†itimlerin ve gÃ¼ncel gelisÌ§melerin paylasÌ§Ä±ldÄ±gÌ†Ä± bir TuÌˆrkiye girisÌ§im ekosistemi platformu kurulacak.

GirisÌ§imcilik ekosisteminin guÌˆcÌ§lendirilmesine yoÌˆnelik tuÌˆm paydasÌ§lara hitap eden yapÄ±larÄ±n gelisÌ§tirilmesine oÌˆncelik verilecek.

IÌ‡stanbul oÌˆncelikle boÌˆlgesel, sonrasÄ±nda ise kuÌˆresel girisÌ§imcilik merkezlerinden birisi haline getirilecek. Bu kapsamda yurt dÄ±sÌ§Ä±ndaki giriÅŸimci aktoÌˆrlerin TÃ¼rkiye'ye gelmesini cazip kÄ±lacak destek ve duÌˆzenlemeleri icÌ§eren UluslararasÄ± IÌ‡stanbul GirisÌ§imcilik ProgramÄ± basÌ§latÄ±lacak.

YenilikÃ§i kooperatifÃ§ilik desteklenecek

Esnaf ve sanatkarlarÄ±n degÌ†isÌ§en ekonomik ve sosyal sÌ§artlara uyum sagÌ†layacak sÌ§ekilde rekabet guÌˆcÌ§leri ve kapasiteleri artÄ±rÄ±lacak, sosyal ve yenilikcÌ§i kooperatifcÌ§ilik desteklenerek ortak cÌ§alÄ±sÌ§ma kuÌˆltuÌˆruÌˆnuÌˆn artÄ±rÄ±lmasÄ± sagÌ†lanacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Destek Sistemi yenilenerek finansal desteklerin cÌ§esÌ§itliligÌ†i sagÌ†lanacak, ekonomik katkÄ±sÄ± dikkate alÄ±narak uygun kosÌ§ullu kredi desteklerine devam edilecek.

Hazine destekli kredilerde imalat sektoÌˆruÌˆne, ihracata, markalasÌ§maya, e-ticarete yoÌˆnelen esnaf ve sanatkarlara ilave faiz destegÌ†i sagÌ†lanarak bu desteklerin etkinligÌ†i artÄ±rÄ±lacak.

Kooperatif Destek Sistemi hayata gecÌ§irilecek ve finansal destek aracÌ§larÄ± gelisÌ§tirilecek. Bu cÌ§ercÌ§evede, kooperatiflerin makine ve ekipman alÄ±mÄ±, nitelikli personel istihdamÄ±, demirbasÌ§ alÄ±mlarÄ± ile tanÄ±tÄ±m amacÌ§lÄ± giderleri kredilerle desteklenecek.

KooperatifcÌ§ilikle ilgili farkÄ±ndalÄ±k sagÌ†lanmasÄ± ve kooperatif girisÌ§imciligÌ†inin farklÄ± alanlarda uygulanmasÄ± iÃ§in cÌ§alÄ±sÌ§malar yapÄ±lacak.

Kaynak: AA