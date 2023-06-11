Konya'da yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Bayat Mahallesi'nde, Hasan İyiel'e ait iki katlı evin ikinci katına yıldırım düştü.

Evin bazı odalarının camları kırılırken, bir odada bulunan ahşap pencereler yerinden sökülerek dışarıya savruldu. Bazı eşyaların da zarar gördüğü evde, duvarlarda yarıklar oluştu, evin çatısı zarar gördü.

İhbar üzerine jandarma ve belediye ekipleri olay yerine gitti.

[Fotoğraf: AA]

Kuvvetli yağış sonrası su baskınları oldu

Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su taşkınları meydana geldi.

Özdilek Caddesi, araçların ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine olumsuzluk yaşanmaması için bir süre trafiğe kapandı.

Köprübaşı Caddesi ve Vuslat Parkı'nın yanındaki seyyar büfeleri su bastı.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Ekipler, yağışın durmasının ardından da tahribat oluşan caddelerde çalışma yürüttü.