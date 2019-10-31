Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçları kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 18 bin 964 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA