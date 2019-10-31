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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı31 Ekim 2019 Perşembe 06:27 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 06:30
Konya'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçları kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 18 bin 964 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler: Konya uyuşturucu operasyonu narkotik polisi