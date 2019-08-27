Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyrukluların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Oyun oynadıkları sırada yaşanan göçük altında kalan 7 yaşındaki Abdurrahman Abdi ve 8 yaşındaki Ali Berkel yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 yaşındaki Muhammet Berkel ile 11 yaşındaki Riyad Abdi göçükten çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçüğün olduğu bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA