Haber Giriş: Kaynak: İHA
Konya’da minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, Konya’nın Yunak ilçesi Ankara kara yolu üzeri Birimler Dörtyol mevkiindeki kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs hurdaya dönerken, tır devrildi.
Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Etiketler: Yunak trafik Kazası tarım işçileri KonyaSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 16:05
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