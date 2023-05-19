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Türkiye
İHA 19.05.2023 01:05

Konya'da kontrolden çıkan araç tramvay yoluna girdi: 3 yaralı

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tramvay yoluna girdi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkan araç tramvay yoluna girdi: 3 yaralı

Kunduracılar istikametinden sanayi istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürat ve dikkatsizlik sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerini kırarak tramvay yoluna girdi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü A.K., Ö.A.S. ve S.E. yaralandı.

Tramvay seferlerinin aksadığı kazada, polis ekipleri cadde üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya Trafik Kazası
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