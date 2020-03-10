Halkapınar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle kent merkezinde ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatılarından kiremitler uçtu. Kiremit parçaları, çevredeki birçok araçta hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Küsere Mahallesi'ndeki Küsere Camisi'nin minaresi de rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evin üzerine devrildi. Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç ve Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, hasar oluşan evde incelemelerde bulundu.

Ev sahibi Musa Soysal, sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle uyuyamadıklarını söyledi.

Minarenin bir anda evlerinin üzerine devrildiğini ifade eden Soysal, "Engelli bir oğlum var. O böyle havalardan çok korkar. Oğlum her zaman cam kenarında kanepede uyurdu. Bu gece rüzgardan korktuğu için evin iç kısımlarına kaçmıştı. Minare oğlumun her zaman uyuduğu odanın üstüne devrildi ama oğlum orada olmadığı için şans eseri kurtuldu." diye konuştu.

Soysal, olayın sabah saat 04.00 sularında gerçekleştiğini vurgulayarak, "Evimizin 2 metre ilerisinde cami var. Yaklaşık 36 metre yüksekliğindeki minare üzerimize çöktü. Biz evdeydik. Korkumuzdan uyuyamadık, hepimiz uyanıktık. Rüzgar şiddetini artırdığı sırada bir çatırtı oldu. Zelzele oluyor zannettik. Sonra üzerimize minarenin taşları döküldü. Evin iç tarafında oturuyorduk. Eğer minarenin yıkıldığı tarafta oturuyor olsaydık ölebilirdik." dedi.

Soysal ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın talimatıyla evi boşalttı.

"Çok şükür, ölen ya da yaralanan vatandaşımız yok"

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ilçede çok sayıda ağacın devrildiğini, çatılardan kiremit parçalarının uçması nedeniyle bazı araçlarda maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Küsere Mahallesi'nde de bir minarenin devrildiğini aktaran Bakkal, "Devrildiği evin duvarlarında ve çatısında ağır hasar meydana geldi. Çok şükür, ölen ya da yaralanan vatandaşımız yok." dedi.

Ereğli ilçesinde de rüzgar nedeniyle 2 caminin minaresi yıkıldı.

Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan uçan parçalar, üzerine düştüğü araçlarda hasara yol açtı.

Rüzgarın kuvvetli estiği ilçe merkezinde bazı dükkan ve evlerin camları parçalandı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçede iki caminin minaresinin devrildiğini, çok sayıda çatının uçtuğunu söyledi.

"Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor"

Fırtına nedeniyle çok sayıda aracın çatılardan düşen parçalardan hasar gördüğünü dile getiren Oprukçu, şunları kaydetti:

"Ölü ya da yaralımız yok. Elektrik hatlarımız çok ciddi manada hasar görmüş vaziyette. Bu yüzden kenar mahallelerimize elektrik verilemiyor. Ana hatlarda da kopmalar var. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı hasarlı binalara girmemesi konusunda uyarıyoruz. Uyarmanın da ötesinde gereken neyse onu sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah fırtınanın etkisinin bugün akşama kadar sona ermesini bekliyoruz."