Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün gizli yöneticileri ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 16'sı muvazzaf asker olmak üzere 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor.

Ekipler, gözaltı kararı çıkarılan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber