Kaza, Konya'da geçen pazar günü saat 16.50 sıralarında oldu.

İddiaya göre, kavşakta drift yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı. Otomobil, bu sırada elindeki alışveriş poşetlerini otomobile koymak üzere olan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşüp otomobilin altında bir süre sürüklendi.

Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesi devam ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor.

Kaynak: DHA