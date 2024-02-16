Konya’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hastanelik oldu

Karatay ilçesi Kırbaşı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, doğal gaz hattının borularından sızan gazın kokusunu hisseden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler ilk olarak doğal gaz hattını kapattı. Apartman içerisine sızan gazdan ise 5 kişi etkilendi.

Gazdan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin apartman içerisindeki çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.