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Türkiye
İHA 16.02.2024 13:04

Konya’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hastanelik oldu

Konya’da bir apartmanda meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’da doğal gaz sızıntısı nedeniyle 5 kişi hastanelik oldu
[Fotograf: İHA]

Karatay ilçesi Kırbaşı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, doğal gaz hattının borularından sızan gazın kokusunu hisseden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler ilk olarak doğal gaz hattını kapattı. Apartman içerisine sızan gazdan ise 5 kişi etkilendi.

Gazdan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin apartman içerisindeki çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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