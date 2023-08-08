Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.08.2023 06:24

Konya'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'da bir yakınlarının cenazesinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Tahir Özkürkçigil yönetimindeki otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yoluna çıkarken R.A. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Özkürkçigil olay yerinde, otomobilde bulunan Tevfik Kağnıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Bora Ö. ve Fehmi Y. yaralandı.

Otomobilde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fehmi Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bolu'da elektrik trafosunda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:28
Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge: Memuriyet derecelerinde ne etkili?
07:15
ABD Dışişleri Bakanlığından Nijer'e üst düzey ziyaret
06:49
Karacadağ Bal Ormanı'nda yangın: Müdahale sürüyor
06:48
Nijer Başbakanı Mahamadou: Nijer'deki cunta ECOWAS ile görüşme talebinde bulundu
06:49
ABD-Tayvan ticaret anlaşması Biden'ın imzasıyla yasalaştı
06:34
Erzurum'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
FOTO FOKUS
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ