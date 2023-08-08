Konya'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Tahir Özkürkçigil yönetimindeki otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yoluna çıkarken R.A. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü Özkürkçigil olay yerinde, otomobilde bulunan Tevfik Kağnıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Bora Ö. ve Fehmi Y. yaralandı.
Otomobilde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fehmi Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.