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Türkiye
AA 14.04.2025 11:13

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri gizli yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı.

Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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