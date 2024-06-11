Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan otomobil, hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.