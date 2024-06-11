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Türkiye
İHA 11.06.2024 05:40

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan otomobil, hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kullanılamaz hale gelen otomobilin çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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