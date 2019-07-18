Bartın'da merkeze bağlı Akbaba köyünde buğday yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak iki katlı evin mutfağına girdi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, evin mutfağında ve bahçesinde hasar oluştu.

Kaynak: AA