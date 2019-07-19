Kaza D-100 Karayolu'nun Ataköy civarında meydana geldi.
Ankara istikametinde ilerleyen hafif ticari araç kontrolden çıktı. Önce ışıklı tabelaya, ardından da savrularak bariyerlere çarptı.
O sırada yol kenarında işçiler temizlik yapıyordu.
İşçilerin üzerine savrulan araç, bir işçinin yaralanmasına sebep oldu.
Şoförün haber vermesiyle sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber, DHA