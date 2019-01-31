Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan komandoların karlı dağlarda gerçekleştirdiği operasyonun videosunu paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında "Müşahede, muhakeme, icra... Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede." başlığıyla paylaşılan videoda, kahramanların operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yaptığı görülüyor.

Komandoların yer yer bellerine gelen karda yürüyüşünün yer aldığı videoda, kahraman Mehmekçik'in zorlu kış şartlarında yaptığı operasyon faaliyetleri gösteriliyor.

Videonun sonunda komandaların üs bölgesinde faaliyet sonunda yaptığı inceleme de yer alıyor.

Kaynak: AA