Kocaeli'nde kimyasal madde deposunda patlama

Olay, saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan bir binada meydana geldi. Gemilerde ilaçlama yapan bir firmanın deposunda patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde patlamanın alüminyum fosfit patlaması olduğu ortaya çıktı.

Kimyasal patlama sebebiyle ekipler, özel kıyafetler giyerek yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken sağlık ekipleri, kimyasal maddeden ve dumandan etkilenen apartman sakinlerine müdahalede bulundu.

Polis ekipleri de zehirli gaz ihtimaline karşı vatandaşları uzaklaştırdı. Olayda yaralanan olmazken, cadde yaklaşık 3 saat boyunca şeritlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dumanın da tahliye edilmesiyle caddede alınan tedbirler kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.