Kocaeli'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

O.K. yönetimindeki otomobil, D-130 kara yolu Yalova istikameti Halıdere Yalı Mahallesi mevkiinde, önünde seyreden O.O. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, O.G'nin kullandığı otomobil ile F.K. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü O.K. ile aynı araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.