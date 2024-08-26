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Türkiye
AA 26.08.2024 06:29

Kocaeli'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

O.K. yönetimindeki otomobil, D-130 kara yolu Yalova istikameti Halıdere Yalı Mahallesi mevkiinde, önünde seyreden O.O. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, O.G'nin kullandığı otomobil ile F.K. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.K. ile aynı araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Kocaeli Trafik Kazası
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