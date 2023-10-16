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Türkiye
AA 16.10.2023 21:15

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince, Kartepe, Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 861 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 2 gram eroin, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 130 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlı savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

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