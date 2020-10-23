Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 160 kişiye para cezası
Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 160 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1187 iş yeri denetlendi, 22 bin 332 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 14, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 ve maske takmayan 139 kişi ile tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli de yakalandı.
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