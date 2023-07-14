Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sardı.

İhbar üzerine ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerinde itfaiye erlerinin yoğun çabasının ardından yangın 2 saat sonra söndürüldü.

İtfaiyecilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Bu arada mesai saati olmadığından tesiste çalışan bulunmadığı öğrenildi.