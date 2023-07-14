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Türkiye
AA 14.07.2023 00:12

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sardı.

İhbar üzerine ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerinde itfaiye erlerinin yoğun çabasının ardından yangın 2 saat sonra söndürüldü.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İtfaiyecilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Bu arada mesai saati olmadığından tesiste çalışan bulunmadığı öğrenildi.

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