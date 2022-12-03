Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de fabrika yangını: Müdahale sürüyor
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
İlçedeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geridönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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